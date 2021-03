Hemsbach/Heppenheim. Bei einem Unfall auf der A 5 bei Hemsbach sind in der Nacht zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war ein Autofahrer zunächst aus noch unklarer Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Lieferwagen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw und stieß mit einem weiteren Lieferwagen zusammen. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Der Audifahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr Heppenheim befreit. Nach einer Erstversorgung wurde er ins Kreiskrankenhaus in Heppenheim gebracht. Der ebenfalls verletzte Fahrer eines der Lieferwagen kam in die Unfallklinik nach Mannheim. Die Autobahn war über eine Stunde lang in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.