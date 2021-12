Zwei Romane von Helfer überzeugten

Heppenheim. Mit dem Blick auf 30 Jahre Lesezirkel „Literatur und Religion“ der evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde, die nach Ostern 2022 gefeiert werden sollen, endete für die Organisatoren und Teilnehmer laut Pressemitteilung ein höchst interessantes Lesejahr. Es gab Bücher aus Frankreich, England, Israel, Kanada, Österreich, USA/Irland und nicht zuletzt „Muldental“. Für das jüngste Treffen hatten sich die Freunde des Lesezirkels Monika Helfers Romane „Vati“ und „Die Bagage“ vorgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Vati“ ist Verwalter eines Kriegsopfererholungsheims in Österreich. Auf 1220 Meter über dem Meer wächst Monika, die Ich-Erzählerin, auf. Der Vater, selbst Kriegsverletzter, liebt Bücher – nicht, um sie zu lesen, sondern um sie in seiner selbstgebauten Bibliothek als Zeichen eigener Kultur zu besitzen. Und schlussendlich stirbt der beinamputierte Vater unter einem zusammenbrechenden Stapel von ungelesenen Büchern. Helfers kurze Sätze überzeugten die Teilnehmer des Lesezirkels ebenso wie das Einfühlen in die Situation von Männern, die verletzt aus dem Krieg der Deutschen und Österreicher vor 70 Jahren heimkehrten.

Nächstes Treffen am 17. Januar

Als kommendes Buch hat sich der Lesezirkel den Roman „das verlorene Paradies“ des diesjährigen Nobelpreisträgers für Literatur, Abdulrazak Gurnah, vorgenommen. Es spielt in Tansania/Ostafrika vor etwa 100 Jahren. Das interkulturelle Buch wird am Montag, 17. Januar, im Guyot-Gemeindeshaus (Bensheimer Weg 27) gelesen und diskutiert. Gäste sind willkommen. red