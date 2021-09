Zwei Neue im Pastoralteam

Heppenheim. Der katholische Pfarreienverbund kann im Pastoralteam einen neuen Mitarbeiter und eine neue Mitarbeiterin begrüßen, die beide am 1. September ihren Dienst in Heppenheim begonnen haben: Kaplan Valentine Ede, der aus Nigeria stammt und in Mainz studiert hat, und Lena Reischert, die das Studium und die Ausbildung zur Gemeindereferentin absolviert hat und nun ihre zweijährige Assistenzzeit antritt. Die beiden werden sich im Gottesdienst am Sonntag, 5. September, 10 Uhr, in Sankt Peter den Gläubigen vorstellen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1