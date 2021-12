Zwei neue Bänke vor dem Gotteshaus

Ober-Laudenbach. Besondere Anlässe waren Grund genug für die Gläubigen, den Gottesdienst mit Pfarrer Meurer in der Ober-Laudenbacher Marienkapelle zu besuchen und mitzufeiern. Es war das Patroziniumsfest des heimeligen Gotteshauses. Und zudem noch die Einweihung und Segnung der beiden Sitzbänke vor der Kapelle statt, die das ökumenische Adventsbasar-Team aus dem Erlös beim alljährlich am Samstag vor dem ersten Advent im Hof der alten Schule stattfindenden Basar, angeschafft und gestiftet hat – als Ort der Begegnung bei vielfältigen Gelegenheiten oder für ein gemütliches Schwätzchen an der frischen Luft – hoch oben im alten Kapellenweg, um dann gestärkt und ausgeruht weiterzugehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Im Miteinander Gott erfahren“, so brachte es Pfarrer Meurer in seiner kurzen Ansprache vor der Segnung auf den Punkt. Er bedankte sich ebenso wie Susanne Benyr als Vorsitzende des Ober-Laudenbacher Verwaltungsrates bei dem rührigen Team für die Bänke an diesem schönen Platz mit herrlicher Aussicht über das Dorf.

Annerose Gutschalk, die als Mitglied des ökumenischen Adventsbasar-Teams das Wort ergriff, brachte zum Ausdruck, dass es das Anliegen der fünf Aktiven war, das erwirtschaftete Geld der Allgemeinheit in der (Kirchen-)Gemeinde zugutekommen zu lassen.

Schließlich entschieden Monika Grundhöfer-Welti, Rosemarie Schwarz, Cornelia Windolf sowie Josef Gutschalk und sie selbst sich für die Anschaffung der beiden witterungsbeständigen Sitzbänke – mit dem Wunsch, dass sie viele Jahre lang bei vielen Gelegenheiten und Anlässen genutzt werden. So kann sich der Gedanke von Martin Buber bewahrheiten: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Coronabedingt hat die Gemeinde in dem kleinen Gottesdienstraum nicht gesungen, umso freudiger stimmten alle vor der Kirche in das allseits bekannte und beliebte Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ ein.

Derart eingestimmt freute man sich über den kleinen Umtrunk mit heißem Pflaumenwein und Apfelsaft aus eigener Herstellung sowie mit Selbstgebackenem, was Leib und Seele erwärmte, so dass sich jede und jeder gestärkt und adventlich gestimmt auf den Heimweg machen konnte. red