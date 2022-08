Nach der Fastnacht und dem Bergsträßer Weinmarkt ist die Stadtkirchweih am ersten August-Wochenende alljährlich die drittgrößte Veranstaltung in der Kreisstadt. Und nach zweijähriger Corona-bedingter Abstinenz heißt es auch in dieser Hinsicht 2022 endlich wieder: „Wem is’ die Kerwe?“

Ab Freitag, 5. August, 18 Uhr, bewirten Vereine, Anwohner und Gastronomiebetriebe auf dem Graben die

...