Zwei Einbrüche am Wochenende in Weinheim und Laudenbach

Weinheim / Laudenbach. Zu einem Einbruch in Laudenbach ist es nach Angaben der Polizei am Freitag zwischen 19.15 und 22.30 Uhr in der Lortzingstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter gelangten über den Gartenzaun auf das Grundstück und drangen gewaltsam durch eine Tür in das Haus ein. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls zu einem Einbruch ist es am Sonntag zwischen 15.15 und 22.15 Uhr in der "Roten Turmstraße" in Weinheim gekommen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangten auf den Balkon der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Der Diebstahlschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 06201-10030 zu melden.