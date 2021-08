In den vergangenen zwei Wochen sind die Freiwillige Feuerwehr Heppenheim-Mitte sowie die Stadtteilwehren Kirschhausen und Hambach mehrfach zu Einsätzen angefordert worden.

Am Mittwoch wurde Heppenheim-Mitte sogar gleich zweimal gerufen. In den frühen Morgenstunden brannten gelbe Säcke beim Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) am Ratsäckerweg (wie berichtet). Die

...