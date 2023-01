Zukunft der Güterhalle ist noch ungewiss

Was demnächst für neues Leben in der alten Güterhalle des Heppenheimer Bahnhofes sorgen soll, wollte Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses (BUS) noch nicht sagen. Denn noch ist der Vertrag mit dem künftigen Mieter beziehungsweise der Mieterin nicht unterschrieben. Dass es nicht noch einmal ein Kiosk wird, konnte man aber daraus

...