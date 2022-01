Heppenheim. Ein aufgebrochener und offensichtlich geplünderter Zigarettenautomat ist am Sonntagnachmittag (09.) in der Wiesbadener Straße in Heppenheim entdeckt worden. Neben den Zigaretten wurde auch der Geldbestand mitgenommen, wie die Polizei berichtet. Wann das Behältnis von den Tätern angegangen wurde, sei allerdings nicht bekannt und kann Tage zurückliegen. Jetzt bittet die Polizei Zeugen, sich unter 06252 / 706-0 zu melden.

