Heppenheim. Zigaretten, die in einer Auslage eines Getränkemarkts in der Tiergartenstraße aufbewahrt waren, wurden am frühen Samstagmorgen gestohlen. Einbrecher drückten laut Polizeibericht gegen 3 Uhr die Eingangstür zu dem Markt auf und liefen hinter den Kassenbereich. Dort packten sie mindestens 42 Zigarettenschachteln im Wert von etwa 350 Euro ein.

Wer im Bereich des dortigen Einkaufcenters Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die Kriminalpolizei (Telefon: 06252/706-0) wenden. ots