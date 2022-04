Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Heppenheim gesucht

Heppenheim. Im Zeitraum von Sonntag (17.) gegen 19 Uhr und Montag (18.) gegen 14.30 Uhr ist es auf dem Parkplatz vor einem Anwesen in der Gießener Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

Hierbei stieß, wie die Polizei berichtet, der Beschuldigte vermutlich beim Einsteigen in sein Fahrzeug gegen einen schwarzen Audi S6 Avant. Der Audi wurde dadurch in Form eines rotfarbenen Lackschadens auf der Beifahrerseite beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen rotfarbenen SUV.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06252/706-0 entgegen.