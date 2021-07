Heppenheim. Ein Audi Avant A 4 ist am Montag, 19. Juli, um die Mittagszeit auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Heppenheimer Tiergartenstraße beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Heck des geparkten Fahrzeugs durch einen anderen Wagen touchiert, wobei am Audi ein Schaden von etwa 1500 Euro entstand. ots

