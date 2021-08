Am Dienstag kündigte das ZDF bei Julia Knapp, der Vorsitzenden des Schwimmbadvereins (SbV) an, am Donnerstag vorbeikommen zu wollen, um einen Beitrag für die Nachmittagssendung „Heute in Deutschland“ für den nächsten Tag zu drehen. Herrschte Aufregung wegen der kurzen Vorlaufzeit? „Nö.“ Der Vorstand tagte sowieso, und der Ortsverein der SPD war auf Sommertour zu Besuch.

„Sie sind

...