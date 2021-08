Wildkräuter entdecken

Heppenheim. Der Wildkräuterspaziergang in Heppenheim findet wieder statt – das hat der Magistrat der Kreisstadt jetzt mitgeteilt.

Seit etwa zwanzig Jahren eröffnet die Wildkräuterexpertin und fünffache Ehren-Olitätenkönigin Dorisa Winkenbach die Wildkräutersaison in Heppenheim mit einer besonderen Tour an den Maiberg. Als Olitäten bezeichnet man laut Grimmschen Wörterbuch(seit 1838) Produkte und Erzeugnisse aus Wildpflanzen, wie wohlriechende Öle, Essenzen oder Salben.

Der erste Wildkräuterspaziergang „Blütenfülle, Samen, Beeren und frisches Grün am Maiberg“ findet am Donnerstag, 19. August, statt, Treffpunkt ist um 17 Uhr am Brunnen auf dem Großen Markt. Dorisa Winkenbach führt die Teilnehmenden auf den Maiberg, wo es allerlei zu entdecken, zu erkennen und zu unterscheiden gibt. Dabei hilft die Signatur der Pflanzen, da jede mindestens ein Erkennungsmerkmal hat.

Nur mit vorheriger Anmeldung

Es wird erklärt, was essbar, ungenießbar oder sogar giftig ist. Passend zur Jahreszeit wird es ein Blütenkräutersalz geben. Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden (0174 4161 123, Mail: artemis@winkenbach.net oder tourismus@stadt.heppenheim.de). Treffpunkt für den zweistündigen Spaziergang ist der Brunnen am Großen Markt. Schuhe, Sonnen- oder Regenschutz, Schraubgläser mit Wasser und Schreibmaterial sind empfehlenswert. red

