Wilder Ritt durch Musik-Epochen in Heppenheim

Heppenheim. Ein Violinist mit Vorliebe für osteuropäische Musik, ein Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung, ein improvisierender Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut und ein Bassist, der sich in Symphonieorchestern genauso zu Hause fühlt wie in Jazz-Combos: Die deutsch-serbische Formation Uwaga ist unterwegs auf einem Streifzug durch das Repertoire der klassischen Musik. Mitreißender Spielwitz und schwindelerregende Tempi zeichnen das Quartett aus, heißt es in einer Ankündigung. Und weiter: „Über die Jahre gemeinsamen Musizierens beeinflussen sich die Musiker gegenseitig, die unterschiedlichen stilistischen Schwerpunkte wachsen zu einem eigenen Sound zusammen. Uwaga jagt die Kompositionen der Meister mit unbändiger Spielfreude durch die Epochen. Und dennoch nähert sich das Quartett den großen Vorlagen mit Respekt und viel Liebe zum Detail.“

Auf Einladung von Forum Kultur gastiert Uwaga am Freitag, 12. November, 20 Uhr, im Saalbau-Kino. Es wird empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen. Damit erfolgt automatisch eine Registrierung für den Konzertbesuch. Eventuelle Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Das Hygienekonzept vor Ort erfordert einen Nachweis: genesen, geimpft oder tagesaktuell getestet (kein Selbsttest). red