Wilde Weiden am Heppenheimer Bruchsee müssen weichen

Heppenheim. Die Stadt plant ab dem 11. Januar eine Verkehrssicherungsmaßnahme am Ostufer des Bruchsees. Laut Pressemitteilung muss dort ein Großteil der wild aufgegangenen Weiden entfernt werden. Sie stellten durch Wipfeldürre, Kronenbruch und zum Teil auch Stammbruch eine Gefährdung für die zahlreichen Spaziergänger dar. Außer zur Verkehrssicherheit trage die Maßnahme auch zum Gewässerschutz bei. Durch den gezielten Eingriff werde der Laubeintrag in den See erheblich minimiert und ein verbesserter Windzug über das Gewässer ermöglicht. Grundsätzliches Ziel sei die Verkehrssicherheit der Wege und eine langfristige Verbesserung und Erhaltung der Wasserqualität des Bruchsees.

Die Untere Naturschutzbehörde und der Nabu seien eingebunden. Durch die Arbeiten würden temporäre Nutzungseinschränkungen und vorübergehende Wegeschäden verursacht. Eine schnelle Abwicklung der Arbeiten und Wiederfreigabe der Wege sei geplant. Die Stadt bittet die Besucher um Verständnis. red