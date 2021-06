Ober-Laudenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Laudenbach, zu der auch die evangelischen Christen im Heppenheimer Stadtteil Ober-Laudenbach gehören, teilt mit, das sie am Sonntag, 13. Juni, um 10.30 Uhr wieder mit einem Präsenzgottesdienst zu Gast in der katholischen Kirche Laudenbach ist. Für Besucher besteht Maskenpflicht. Vorab ist eine Anmeldung unter Telefon 0152/0943 2219 oder per Mail an laudenbach@kbz.ekiba.de erforderlich. red

