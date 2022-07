Wie und wo sich das Stadtbild verändert

Heppenheim. Die erste Präsenzveranstaltung in diesem Jahr für die Mitglieder und Freunde der Heppenheimer CDU-Senioren ist einer Mitteilung zufolge im kommenden Monat: Am Donnerstag, 11. August, um 15 Uhr startet am Haus der Vereine, Am Erbachwiesenweg 16 in Heppenheim, eine etwa zweistündige Informationsrundfahrt durch die Kreisstadt.

Bürgermeister Rainer Burelbach zeigt nach Angaben der Verantwortlichen die aktuellen Veränderungen im Stadtgebiet und informiert über den Stand der einzelnen städtischen Maßnahmen. Zum Abschluss wird um etwa 17 Uhr im Haus der Vereine eine Odenwälder Vesper angeboten, bestehend aus Kochkäse und Hausmacher Wurst aus der Region. Getränke stehen ebenfalls bereit.

Der Kostenbeitrag für Busfahrt, Essen und Getränke beläuft sich laut Mitteilung auf 15 Euro proTeilnehmer und ist bis kommenden Samstag (30.) bar bei Annerose Gutschalk, Sommerhof 1, Ober-Laudenbach, oder Christel Schmidt, Bahnhofstraße 19, Heppenheim, zu zahlen, wie die Veranstalter in ihrer Mitteilung schreiben. . sch/ü