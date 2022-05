Wickie kommt ins Saalbaukino in Heppenheim

Heppenheim. Von heute bis zum 12 Mai gibt es wieder ein neues Programm im Saalbau Kino Heppenheim.

Im großen Saal ist am morgigen Freitag (6.) um 16 Uhr das Pajazzo’s Puppentheater mit der Vorstellung „Wickie“ zu Gast. Magisch wird es am Samstag (7.) um 17 Uhr mit dem Film „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnis“. Auch am Sonntag (8.) gibt es eine Vorstellung um 17 Uhr. Am kommenden Sonntag (8.) ist das Drama „Come On Come On“ ab 17.30 Uhr auf der großen Leinwand zu sehen.

Ab heute eine Woche lang läuft – immer um 20.15 Uhr das Drama Rabiye Kurnaz gegen George W Bush.

Im Petit Cinema gibt es morgen (6.) um 17.40 Uhr den Film Gangster Gang zu sehen. Die Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft läuft ab heute bis Donnerstag (12.) jeweils um 20.15 Uhr. red