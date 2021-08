Werke in Schwarz-Weiß

Heppenheim. Mit der Ausstellung „Rides“ des Berliner Künstlers Adrian Altintas startet der Kunstverein Heppenheim am Freitag, 13. August, um 19 Uhr in die zweite Jahreshälfte.

Der 32-jährige Altintas ist in Heidelberg aufgewachsen. Von 2012 bis 2018 studierte er an der HfbK Hamburg und kam anschließend nach Berlin, wo er 2019 in der Ausstellung „50Hertz“, eine Kooperation der Neuen Nationalgalerie und des Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart, vertreten war.

Gesamtinstallation geplant

Den Raum des Kunstvereins verwandelt er zu einer Gesamtinstallation und zeigt eine neue Werkgruppe von schwarzen Bildern. „Keine bekannten Formen sind absichtlich in die Bilder eingeschrieben. Sie versuchen nicht, etwas darzustellen. Die Bedeutung ergibt sich aus der aufmerksamen Begegnung des Betrachters mit ihnen. Bei Rides droht die Tendenz der menschlichen Wahrnehmung, etwas eine sinnvolle Interpretation aufzudrängen, wo keine beabsichtigt war“, so die estnische Kuratorin Laura Linsi in einem Text zur Ausstellung.

Obwohl die Bilder monochrom sind, erscheinen sie selten nur schwarz. Ihre strukturierten Oberflächen und ihre wechselnde Topografie fangen das Licht ein und reflektieren es, schreibt Linsi. „Die schwarze Farbe ist in erster Linie ein Medium. Wie beim Aufwachen in der Nacht müssen die Augen sich anpassen, bevor man in der Dunkelheit sieht. Indem man nach Silhouetten sucht und sich einen Moment Zeit gibt zur Orientierung, sieht man wieder“, so Laura Linsi. red

