Wem gehört das Mountainbike?

Heppenheim. Die Polizei in Heppenheim hat in der Bahnhofstraße am Bahnhof am Freitag (3.) ein Mountainbike sichergestellt, dass mutmaßlich gestohlen worden ist. Das Rad konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Das 26-Zoll-Mountainbike des Typs Fireflash Sport hat einen weißen Rahmen mit roten Applikationen. Am Sattel ist ein Rückstrahler montiert. Am Vorder- und Hinterrad sind jeweils zwei Speichenreflektoren angebracht.

Die Polizei fragt: Wem gehört das Fahrrad? Wer weiß, wo das Mountainbike fehlt? Alle Hinweise nehmen die Ermittler (K 41) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. ots