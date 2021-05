Weltladen ist bei großer Aktion dabei

Heppenheim. Am Samstag, 8. Mai, ist Weltladentag. Hunderte Weltläden machen bundesweit und online auf Netzwerken wie Facebook unter dem Hashtag „#GönnDirWandel“ auf die Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation aufmerksam.

Sie weisen darauf hin, dass es einen grundlegenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft braucht und dass der Faire Handel dabei als Kompass dienen kann. Auch der Weltladen Heppenheim beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne des Weltladen-Dachverbandes.

Bewusster konsumieren

Weitermachen wie bisher ist keine Option, heißt es in einer Mitteilung des Dachverbandes. Und weiter: „Unsere Art zu leben und zu wirtschaften ist nichtzukunftsfähig. Mit unserer Art, Güter zu produzieren und zu konsumieren, leben wir in Deutschland über unsere Verhältnisse.“

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, dürfte in Deutschland jede Person im Jahr nur 2,5 Tonnen CO2 produzieren – tatsächlich sind es aber gut elf Tonnen. Etwa 60 Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche pro Jahr, wovon 40 Prozent nie getragen würden. Und ein Smartphone werde im Schnitt alle 18 Monate durch ein neues Modell ersetzt. Hätten alle Menschen auf der Welt einen Ressourcenverbrauchwie Deutschland, bräuchten wir drei Erden. „Die Welt braucht einen Tapetenwechsel“, fordert der Weltladen-Dachverband.

Alle können mit anpacken

Anlässlich des Weltladentags laden die Weltläden bundesweit ein, selbst aktiv zu werden und den Tapetenwechsel mitzugestalten. Im Rahmen der Aktion „#GönnDirWandel“ erhalten Bürger Impulse, wie sie im eigenen Alltag zu mehr Solidarität, Nachhaltigkeit, Respekt, Gleichberechtigung, Transparenz und Dialog beitragen können und wie sie sich politisch engagieren können. Interessierte finden die Karten am 8. Mai von 10 bis 14 Uhr als „Wandel to go“ im Weltladen in der Marktstraße 17 zum Mitnehmen. Auch online können sich Bürger unter „#GönnDirWandel“ in den sozialen Medien beteiligen.

„Wir wollen mit der Aktion zeigen, dass wir die notwendigen Veränderungen mitgestalten können – sowohl durch das Einfordern von strukturellen Veränderungen als auch durch unser Verhalten im eigenen Umfeld“, sagt Lothar Bräunig vom Vorstand des Trägervereins Faire Welt.

In den vergangenen Jahren haben sich die Weltläden mit dem Forum Fairer Handel und der Initiative Lieferkettengesetz erfolgreich für ein Lieferkettengesetz eingesetzt, das derzeit im Bundestag diskutiert wird.

Dabei haben sie die Erfahrungen der Fair-Handels-Organisationen eingebracht, die bereits seit 50 Jahren weltweit alternative Geschäfts- und Wirtschaftsmodelle erproben, bei denen Gemeinwohl und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen.

Fairer Handel als Kompass

„Der Faire Handel kann bei der Neuausrichtung unserer Wirtschaft und der sozial-ökologischen Transformation als wichtiger Kompass dienen“, erläutert Anna Hirt vom Weltladen-Dachverband in Mainz.

Der Weltladentag ist der politische Aktionstag der Weltläden, der vom Weltladen-Dachverband veranstaltet wird. Er findet zeitgleich mit dem Internationalen Tag des Fairen Handels (World Fair Trade Day) statt. red