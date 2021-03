Heppenheim. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Jedes Jahr ist man dabei gedanklich in einem anderen Land zu Gast – in diesem Jahr in Vanuatu, einem kleinen Inselstaat im Südpazifik. Das ökumenischen Vorbereitungsteams zum Weltgebetstag, bestehend aus Frauen aus ganz Heppenheim, hat sich entschieden, Vanuatu über die Ohren zu bereisen. Unter www.evangelisch-heppenheim.de/audio-gottesdienste sind die Gottesdienste ab dem 5. März abrufbar. Die Telefonnummer für den Gottesdienst: 06252/9399840. red

