„Partyspaß pur“ sollte es werden am Osterwochenende 2019 in der Heppenheimer Diskothek „Centro Apfelbaum“. Los sollte es bereits am Gründonnerstag mit „Hip-Hop all night long“ gehen, gefolgt von „Deutsch RAP Deluxe / 100% Deutschrap“ am Karfreitag und „Rap Your City“ am Karsamstag. „Die größte Osterparty“ am Sonntag sollte schließlich die Krönung des Wochenendes werden.

Exakt drei Jahre

...