Heppenheim. Ehrenamtler konnten in den vergangenen Jahren auf ein breites Angebot an Kursen zur Weiterbildung zurückgreifen, die für die Arbeit im Verein Unterstützung boten. Dieses Angebot können die beteiligten Kommunen Heppenheim, Bensheim, Bürstadt, Einhausen, Groß-Rohrheim, Lampertheim, Lorsch, Rimbach und Viernheim auch in diesem Jahr machen.

Die Zahl der Kurse ist zwar pandemiebedingt reduziert, wird sich aber im Lauf des Jahres möglicherweise noch erhöhen. Um flexibel auf Änderungen im Kursangebot reagieren zu können, steht das Programm in diesem Jahr ausschließlich online unter www.vhs-viernheim.de zur Verfügung. Die Kurse werden überwiegend als Online-Veranstaltungen durchgeführt.

Alle Infos, Ansprechpartner und den Link zum Kursprogramm gibt es auf www.heppenheim.de unter der Rubrik Leben in Heppenheim/Ehrenamt. red