Weihnachtscircus ist startklar

Heppenheim. Der Heppenheimer Weihnachtscircus ist trotz des jüngsten Kälteeinbruchs und vieler Transportprobleme startklar. Das teilte Miriam Jeanneret-Grosjean vom veranstaltenden Circus Gebrüder Barelli nun mit. Alle Artisten und alle Tiere seien gut angekommen und die Zeltanlagen auf dem Europaplatz an der Lorscher Straße stehen.

Der Auftakt wird, wie angekündigt, am 22. Dezember (Donnerstag) um 15 Uhr stattfinden. Vorstellungen sind bis zum 8. Januar (Sonntag) meist täglich um 15.00 und um 19.30 Uhr. Ausnahmen gibt es an Heiligabend (nur 14.00 Uhr) sowie am Abschlusstag, dem 8. Januar (Vorstellungen um 11.00 und 15.00 Uhr). Ruhetage sind der 2. und 3. Januar.

Das Motto der Barelli-Weihnachts-Vorstellungen lautet in diesem Winter: „Europa trifft Afrika“. „Europäische Circuskunst vereint mit dem Feuer afrikanischer Lebensfreude – eine Kombination, die ihresgleichen sucht“, heißt es dazu auf der Barelli-Internetseite. red