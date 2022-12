Ab den Weihnachtsfeiertagen bietet die Kreisstadt Heppenheim wieder ein stimmungsvolles Programm in der Altstadt an.

Am ersten Feiertag, 25. Dezember, findet im Anschluss an den Gottesdienst ab etwa 11.15 Uhr auf dem historischen Marktplatz das traditionelle Weihnachtskonzert statt. In diesem Jahr gestaltet dieses der PopChor 21 des Liederkranz Hambach unter der Leitung von Jürgen

...