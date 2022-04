Wasserleitung an der B 460 in Heppenheim wird erneuert

Heppenheim. Wie die Stadtwerke mitteilen, muss aufgrund notwendiger Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung im Starkenburgweg die Wasserleitung im Kreuzungsbereich Siegfriedstraße (B 460)/Lehrstraße/Graben in offener Bauweise ausgewechselt werden.

Die Arbeiten werden in den Kalenderwochen 15 und 16 (11. bis 23. April) ausgeführt. Die Ampelanlage wird in diesem Zeitraum abgeschaltet. Ein Teilbereich der Siegfriedstraße muss eingeengt werden. Der Verkehr kann in Richtung Postknoten und Kirschhausen fliesen. Die Abfahrt zum Graben und zum Starkenburgweg ist gesperrt. Die Umleitungsstrecke wird innenörtlich ausgeschildert.

Die Stadtwerke Heppenheim bemühen sich, die Maßnahme zügig durchzuführen, und bitten um Verständnis, heißt es in der Pressemitteilung. red

