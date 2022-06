Was an Pfingsten in Heppenheim geboten wird

Heppenheim. Rund um die Pfingstfeiertage wird Einiges geboten in Heppenheim.

Traditionell findet am Sonntag (12.) nach dem Gottesdienst um 11.15 Uhr auf dem Marktplatz das Pfingstkonzert statt. In diesem Jahr werden die Stadtkapelle Heppenheim und der Gesangverein Harmonie die Besucher vor dem Rathaus unterhalten.

Ebenfalls am Pfingstsonntag wird eine öffentliche Burgführung angeboten. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am unteren Burghof. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder. In der Kirche Erscheinung des Herrn beginnt um 16 Uhr im Rahmen der 16. Bachtage im Kreis Bergstraße ein Konzert mit Chorwerken von Bach und Brahms.

Am Pfingstmontag (13.) gibt es anlässlich des Deutschen Mühlentages um 14 Uhr eine kostenfreie, zweistündige Führung auf dem Mühlenrundweg. Treffpunkt ist am Kleinen Markt. Um 14.30 Uhr wird zusätzlich eine kostenfreie Mühlenführung für Kinder angeboten (Dauer ca. 1,5 Stunden); hier ist der Treffpunkt am Kurfürstenplatz vor dem Amtshof.

Im Museum Heppenheim kann noch bis zum 12. Juni noch die Ausstellung „Tarabulus“ mit Fotografien aus dem Libanon von Benjamin Meinberg besucht werden.

Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es bei der Tourismus-Information, Großer Markt 9, Tel. 06252/13 11 71/-72, E-Mail: tourismus@stadt.heppenheim.de. red

