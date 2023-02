Es klappert und rasselt am Klinikgelände. Verursacher sind aber nicht die beiden Störche, die auf dem Dach des Blockheizkraftwerks sitzen, sondern es ist der Streikzug, der in der Viernheimer Straße beginnt: Rund 90 Frauen und Männer folgen am Donnerstag in Heppenheim einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi.

Parallele Aktionen wurden für ganz Südhessen angekündigt. Nach Angaben von Verdi

...