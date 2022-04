Wandern am Heppenheimer Steinberg

Heppenheim. Die Landschaft am Fuß des Steinbergs ist voller Geheimnisse, die darauf warten entdeckt zu werden, heißt es in einer Ankündigung des Geo-Naturparks Bergstraße Odenwald.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein altes Meer, das granitische Grundgebirge und das Verschieben der Kontinente wird erforscht, ein riesiger Bruch in der Erdkruste kann betrachtet werden. Genau dort lädt der Geo-Naturpark am Sonntag (24.) zur Wanderung ein, die von 11 bis 14 Uhr stattfindet. Teilnehmer sollten an feste Schuhe denken. Bei der Wanderung kann man einen herrlichen Blick durch die Wingerte ins Rheintal genießen, heißt es in der Ankündigung. Unterwegs wartet eine Weinprobe mit regionalen Köstlichkeiten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof Mittlerer Eckweg in Heppenheim. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2