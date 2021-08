Wander-Aktion gegen Brustkrebs

Heppenheim. Der Bergsträßer Verein Pinktrails unterstützt auch in diesem Jahr den Verein Brustkrebs Deutschland mit Wanderungen. Die erste Tour am Samstag, 4. September, umfasst etwa 15 Kilometer und startet in Lindenfels-Winterkasten. Eine weitere Tour wird am Samstag, 3. Oktober, um die Starkenburg angeboten.

Für die Touren benötigt man eine gute körperliche Kondition. Sie sind deshalb für Patientinnen während der Behandlung nur bedingt geeignet. Das gesammelte Geld kommt komplett dem Verein Brustkrebs Deutschland zugute. Teilnehmen können Frauen und Männer, Einzelstarter und Gruppen.

Jede Route Tour endet in einer Weinstube oder Gaststätte. Alle geltenden Hygiene-Maßnahmen werden beachtet. Eine Anmeldung telefonisch oder per E-Mail bis spätestens fünf Tage vor der Wanderung ist erforderlich. red