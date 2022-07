Insbesondere an den beiden Weinmarkt-Samstagen war es in der Heppenheimer Altstadt brechend voll. Das Foto entstand am 25. Juni. Die Gesamt-Besucherzahl schätzt der ausrichtende Weinmarktverein deutlich höher als in den letzten beiden Vor-Corona-Jahren. 2019 waren rund 90 000 Besucher registriert worden.

© Astrid Wagner