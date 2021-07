Vortrag „Mein Weg zum Rabbinat“

Heppenheim. Am Dienstag, 6. Juli, lädt das Martin-Buber-Haus in Heppenheim ab 19 Uhr zu einem Online-Vortrag und Erfahrungsbericht von Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg (Hameln) ein, der Titel lautet „Mein Weg zum Rabbinat“. Die virtuelle Veranstaltung setzt die durch die Pandemie im Jahr 2020 unterbrochene Veranstaltungsreihe „Frauen im Judentum“ fort.

Veränderung ist das große Thema in Ulrike Offenbergs Leben. So wurde sie in Ostberlin geboren, lebte in einer jüdisch-orthodoxen Umgebung, bevor sie zum liberalen Judentum fand und den Weg ins Rabbinat wählte. Ordiniert am Hebrew Union College in Jerusalem, stand nach einem Praktikum in Hameln fest, dass die gegenseitige Sympathie zu einer Rabbinerstelle führen würde.

Nicht nur die wissenschaftliche Arbeit an der Universität und die theologischen Aspekte des Rabbinatsamtes interessieren Ulrike Offenberg: Es sind auch die seelsorgerischen Belange ihrer Gemeindemitglieder in Hameln, von denen viele aus Russland kamen. Als Schülerin in der DDR lernte sie Russisch und kann im persönlichen Gespräch ohne fremde Vermittlung eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen. Auch familiäre Probleme ihrer Schützlinge sind ihr als Mutter von drei Kindern nicht unbekannt. Sie steht als Rabbinerin, Frau und Mutter mitten im Leben.

Der Zugang zu dem im Zoom-Format abgehaltenen Vortrag ist kostenlos mit einer E-Mail an meurer@iccj.org erhältlich, der Link wird per Mail versandt. red

