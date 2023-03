Vortrag in Erbach: Wie man Stauden richtig pflegt

Die Gesellschaft der Staudenfreunde Regionalgruppe Bergstraße/Odenwald lädt am Sonntag (12.) um 14 Uhr in den Gasthof Jäger in Heppenheim-Erbach zu einem Vortrag zum Thema „Bewährte Stauden mit wenig Pflege – Erfahrungen aus dem Industriepark Weinheim“ ein. Die Referentin Elisabeth Schmid ist gelernte Staudengärtnerin und kompetente Staudenspezialistin mit über 30 Jahren Erfahrung und ist als

...