Vortrag in der Sternwarte in Heppenheim

Heppenheim. Der Kugelsternhaufen M3 gehört zu den schönsten Objekten des Frühlingssternhimmels. Die Aufnahme wurde von Milan Gutzeit mit Instrumenten der Starkenburg-Sternwarte gemacht.

In der Aprilausgabe von „Astronomie Aktuell“ am Dienstag (4.) auf der Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim wird der aktuelle Sternenhimmel im Frühjahr mit seinen vielen interessanten Objekten vorgestellt.

Außerdem wird über den Kometen C/2022 E3 (ZTF) berichtet und erklärt, wie er zu seiner markanten grünen Farbe kam. Zudem werden aktuelle Beobachtungen der Sternwarte vorgestellt. red