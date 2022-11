Um das, was in den Tiefen des Weltalls zu finden ist, dreht sich ein Vortrag auf der Starkenburg-Sternwarte am kommenden Dienstag, 8. November. Von 20 Uhr an spricht Jens Rothermel, langjähriges Vereinsmitglied der Starkenburg-Sternwarte, zum Thema „Astronomische Grundlagen – Deep Sky Objekte“.

Jens Rothermel erläutert an diesem Abend, welche unterschiedliche Kategorien von Objekten in

