Heppenheim. Amateurastronomen der Heppenheimer Starkenburg-Sternwarte haben versucht, die Entfernung zum Mond aus eigenen Beobachtungen zu ermitteln. Am Dienstag, 22. November, 20 Uhr, beschreibt Rainer Kresken in seinem Vortrag, wie das Team die aufwendigen Messungen vorgenommen hat und wie sie ausgewertet wurden. Da die Besucherzahl aktuell begrenzt ist, wird eine Anmeldung empfohlen. In der Sternwarte gilt eine FFP 2-Maskenpflicht. red

