Wo bleibt Hoffnung, wenn in der Ukraine der Krieg tobt, wenn Menschen sterben, in U-Bahn-Schächten Schutz vor Bomben suchen oder auf der Flucht sind? Der Journalist und Friedensaktivist Andreas Zumach hat mit seinem Vortrag im Saalbau-Kino in Heppenheim geholfen, einzuordnen und zu verstehen, wie es so weit kommen konnte. Seine Erkenntnisse, das räumte er ein, helfen zunächst nicht weiter.

...