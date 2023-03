Das Team der Bücherei St. Michael Hambach bietet wieder Vorlesestunden an. Die nächsten Termine sind am 10. März sowie am 12. Mai.

Zu diesen Terminen lädt die Bücherei in Hambach ein und freut sich über alle interessierten Kinder. Beginn ist jeweils um 16 Uhr in den neuen Räumen der Bücherei. Die Vorlese- & Bastelstunden sind kostenlos.

Zur Ausleihe ist die Bücherei

...