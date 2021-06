Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Natur - Der städtische Bauhof hat einen der beiden Bäume an der Hubenhecke in Hambach entfernt / Es soll aber Ersatz geben Vorerst nur noch eine Birke am Flurkreuz

Seit 35 Jahren pflegen Marianne und Bernhard Löffler das Flurkreuz an der Hubenhecke in Hambach. Von den ursprünglich zwei Birken musste eine in diesem Frühjahr gefällt werden. © Jährling