Am 12. März 2023, also in fast genau vier Monaten, wählen die Heppenheimer ein neues Stadtoberhaupt. Der seit 2011 amtierende Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) wurde am vergangenen Wochenende von seiner Partei offiziell für eine weitere Kandidatur nominiert. Mit Saskia Böhm-Fritz (Tierschutzpartei) und Peter Janßen (WG LiZ) haben zwei weitere Bewerber bereits ihr Interesse bekundet.

