Virtueller Tag der offenen Tür

Erbach. An Muttertag (dieses Jahr der 9. Mai) laden die Erbacher Brandschützer normalerweise zum Tag der offenen Tür an ihr Gerätehaus ein. Dieses Jahr ist dies bereits zum zweiten Mal hintereinander nicht möglich. Der Feuerwehrverein hat sich jedoch ein Ersatzprogramm überlegt. Demnach bietet die Wehr an diesem Tag ein Muttertagsmenü für zu Hause an. Das Menü werde eingeschweißt geliefert, um es anschließend in heißem Wasser erhitzen zu können. Die Menüs für je zwei Personen bestehen aus Rollbraten, Rotkraut und Knödeln. Dazu gibt es ein noch Flasche Wein sowie einen Blumengruß. Bestellt werden kann das Menü bis Samstag, 1. Mai, per E-Mail an muttertagsbraten@erbacher-feuerwehr.de oder telefonisch unter der Nummer 06252/699 8903. Geliefert wird laut Mitteilung im gesamten Heppenheimer Stadtgebiet am Sonntag, 9. Mai, zwischen 10 und 13 Uhr.

Und auch der Einblick ins Gerätehaus kommt dieses Jahr nach Hause: Mit verschiedenen Videos wollen die Brandschützer über die Arbeit der Feuerwehr und ihres Vereins informiert. Unter www.erbacher-feuerwehr.de sowie auf der Facebookseite der Wehr werden im Laufe des Tages unter anderem Führungen durch das Gerätehaus und Vorstellungen von verschiedenen Geräten veröffentlicht. red