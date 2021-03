Heppenheim. Die evangelischen Kirchengemeinden Heppenheims laden die Gemeindemitglieder in der Fastenzeit zu vier Passionsandachten im Zeichen von Corona ein. In den Andachten sollen Leid, leidenschaftliche Hilfe sowie Hoffnungsperspektiven in den Blick und ins Gebet genommen werden.

Heute ab 19.30 Uhr

Jeweils mittwochs um 19.30 Uhr finden die halbstündigen Andachten an wechselnden Orten, möglichst im Freien statt. Am heutigen Mittwoch, 3. März, beginnt die Reihe im Atrium des Heppenheimer Friedhofs.

Am 10. März ist das Außengelände der Heppenheimer Feuerwehr Mitte, Dieselstraße 2, der Treffpunkt. Am 17. März wird die Andacht vor der Christuskirche und am 24. März vor der Heilig-Geist-Kirche stattfinden. red