Video-Projekt für Kinder

Heppenheim. Am 3. Juli, Samstag, sind Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren zu einem Kinder-Video-Projekt der Evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde Heppenheim eingeladen. Wie Gemeindepädagogin Edith Zapf schreibt, soll bei der ganztägigen Veranstaltung ein Kurzfilm entstehen, der den Teilnehmer und ihren Familien am darauffolgenden Tag präsentiert wird.

Jeder ist einmalig

In den vergangenen Jahren waren die Kinder ein ganzes Wochenende lang zusammen, um dieses Projekt zu verwirklichen. Aufgrund der nötigen Hygiene-Vorschriften wird es in diesem Jahr nur eine Tagesveranstaltung in der Christuskirche geben. Das Thema ist so gewählt, dass es mit den gängigen Abstandsregeln durchgeführt werden kann: Bei dem Filmprojekt soll herausgearbeitet werden, dass jeder Teilnehmer einmalig ist. Und dass es gerade deshalb eine Menge Spaß macht, zusammen einen Film zu drehen.

Die Teilnahme kostet 20 Euro, Geschwister zahlen je 15 Euro. In der Teilnahmegebühr sind die Betreuung, das Bereitstellen von Video- und Schnitt-Technik, Getränke und ein einfaches Mittagessen enthalten. Es gibt nur wenige Plätze, eine baldige Anmeldung wird deshalb empfohlen.

Anmeldungen sind bei Gemeindepädagogin Edith Zapf (E-Mail: edith.zapf@ekhn.de, Telefon: 06252/789709) oder auf der Internetseite der Evangelischen Jugend Bergstraße (www.ev-jugend-bergstrasse.com) möglich. red

