Video-Projekt der evangelischen Gemeinden in Heppenheim für Kinder

Heppenheim. Vom 8. bis 10. Juli veranstaltet die evangelischen Gemeinden in Heppenheim in Verbindung mit dem evangelischen Dekanat ein Kinder-Video-Projekt. Jungen und Mädchen zwischen 8 und 13 Jahren sind eingeladen, gemeinsam einen Film zu drehen. „Zu spät!“, heißt in diesem Jahr das Thema. Bei dem Film-Projekt sollen laut Ankündigung „verrückte Ausreden erfunden und ins Bild gebracht werden“.

Die jungen Filmemacher werden demnach die Möglichkeit haben, sich mit verschiedenen Aufgaben bei der Filmproduktion vertraut zu machen. Neben den Schauspielern braucht es auch Kameraleute und Interessierte, die sich am Filmschnitt versuchen wollen. Ein erfahrenes Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen begleite und unterstütze die Kinder.

Am Schluss der Veranstaltung wird Premiere gefeiert. Vorerfahrungen sind für das Video-Projekt nicht nötig, nur die Freude am kreativen Tun.

Das Video-Projekt findet im Gerhart-Hauptmann-Haus, Grasellenbach-Scharbach, statt. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Betreuung und technische Ausstattung betragen 75 Euro. Informationen und Anmeldeformulare sind auf der Webseite der evangelischen Jugend Bergstraße zu finden: ev-jugend-bergstrasse.com. red

