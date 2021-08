Verursacher flüchtet vom Unfallort / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim. Am Mittwoch (25.08.) hat sich in der Zeit von 15.20 Uhr bis 16.20 Uhr in der Tiergartenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein geparkter grauer Mazda wurde, wie die Polizei berichtet, durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug am Heck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher hinterließ zwar eine Nachricht mit Telefonnummer, diese war jedoch nicht vergeben. Ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer anschließend. Die Polizei nimmt Hinweise unter 06252 / 706 - 0 entgegen.

