Versuchter Einbruch in Reihenhaus in Heppenheim

Heppenheim. Die Spuren eines versuchten Einbruches sind am Samstag (14.) an einem Reihenhaus in der Donaustraße in Heppenheim entdeckt worden. Die von den Tätern verursachten Schäden am Fenster sowie an der Balkontür werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt, wie die Polizei berichtet.Glücklicherweise hielten beide Zugänge dem kriminellen Plan stand.

Die Heppenheimer Kripo ermittelt und datiert den Tatzeitraum, basierend auf ersten Erkenntnissen, bis zum Sonntag (1.) zurück. Für den Fortgang des Verfahrens suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen, denen innerhalb dieses Zeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge am, oder in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06252/7060 ist das für diesen Fall zuständige Kommissariat 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.