Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Heppenheim. Ein Getränkemarkt in der Tiergartenstraße ist in der Nacht zum Mittwoch (22.9.) in das Visier Krimineller gerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen 2 Uhr ins Innere des Geschäfts zu kommen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

