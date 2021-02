Heppenheim. Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen treiben die Heppenheimer zunehmend an die frische Luft. So mancher gönnt sich schon Ende Februar ein leckeres Eis, viele andere nutzen die traumhaften Bedingungen, um sich zu bewegen – unter anderem im Starkenburg-Stadion, das auch während des Lockdowns für die Sportler geöffnet ist.

Gleichwohl besagt die aktuell gültige hessische Corona-Verordnung, „dass der Freizeit- und Amateursport auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nur alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand gestattet ist“. Zwar dürfen die Sportstätten „gleichzeitig von mehreren individualsportlich aktiven Personen“ genutzt werden. Es muss aber gewährleistet sein, „dass keine Durchmischung der einzelnen Personengruppen erfolgt“.

Genau das scheinen zahlreiche Besucher des Starkenburg-Stadions jedoch nicht mehr ganz so eng zu sehen. Schon Ende der vergangenen Woche war beispielsweise auf dem Kunstrasenplatz ein munteres Fußballspielchen von zwei Mannschaften in Kleinfeldstärke zu beobachten, auch in dieser Woche hat sich daran kaum etwas geändert, wie unter anderem Klaus Elze berichtet.

„Mir ist am Mittwoch aufgefallen, dass auf dem kompletten Stadiongelände an die 50 Personen – Jugendliche und auch Erwachsene – ihrer Freizeitbeschäftigung nachgegangen sind. Ohne Einhaltung der entsprechenden Regeln“, hat der Zweite Vorsitzende des FC Sportfreunde beobachtet. Zur Erinnerung: Mannschaftstraining und Spielbetrieb der Heppenheimer Fußballvereine ruhen sowohl im Kinder-, Jugend, als auch im Erwachsenenbereich seit Ende Oktober.

Den Spaß am Sport will er den Stadionbesuchern keineswegs vermiesen. Vielmehr sagt er: „Auch ich verstehe es, dass es gerade jetzt, wenn die Sonne vom Himmel lacht, sehr schwer ist, die Jugend zu Hause einzusperren.“ Aber gerade die Erwachsenen müssten darauf achten, „dass gewisse Regeln eingehalten werden“, appelliert Elze an die Vernunft der Eltern, aber auch der anderen Stadionbesucher. Er selbst plädiert für ein „intensiveres Durchgreifen“. „Auch im Sinne der Ansteckungsgefahr und Gesundheit.“

Nicht verborgen bleibt das eigentlich verbotene Treiben im Stadion auch den zuständigen Personen im Rathaus. „Die Ordnungspolizei war vor Ort und ermahnte die Gruppen“, berichtet Klaus Elze. Er weiß aber auch: „Sobald die Mitarbeiter dem Stadion wieder den Rücken kehrten, war die Ermahnung schon vergessen.“ Auch dessen sind sich die Verantwortlichen durchaus bewusst, wie den Worten von Bürgermeister Rainer Burelbach im Gespräch mit dieser Zeitung zu entnehmen ist. Der Bürgermeister berichtet gar von Personen, die auf dem Stadiongelände den Grill „anschmeißen wollten“ und Fahrrädern auf der Tartanbahn, die eigentlich den Leichtathleten vorbehalten ist. „Das geht natürlich gar nicht“, stellt der Rathauschef klar und fügt hinzu: „Wir wollen deshalb am Wochenende ein verstärktes Auge auf das Geschehen im Stadion haben.“

Zugleich betont er aber auch, dass er nicht beabsichtige, das Stadion infolge dieser Verstöße gegen die Corona-Regeln und die Hausordnung zu schließen. „Die meisten Städte und Gemeinden im Umkreis haben das getan. Ich möchte aber an der Öffnung festhalten. Denn im Großen und Ganzen gehen die Menschen sorgsam mit dem städtischen Bewegungsangebot um“, findet er.

Grundsätzlich steht für Burelbach fest: „Die Menschen brauchen die Möglichkeit, sich bewegen zu können – natürlich unter Einhaltung der Regeln. Und ich möchte sie nicht daran hindern, ihrem Hobby nachzugehen.“ Gleichwohl ist er sich der Verantwortung ebenso bewusst, wie der Tatsache, „dass wir uns auf einem sehr schmalen Grat bewegen“.

Um diesbezüglich nicht doch noch eine Kehrtwende einlegen zu müssen, soll auch schon vor dem Wochenende stichprobenartig kontrolliert werden. Zudem betont Burelbach: „Das Stadion ist fester Bestandteil der Routinefahrten der Ordnungspolizei.“ fran